В 2021 году жители Набережных Челнов стали чаще заводить вторых детей

В 2021 году в татарстанском автограде на свет появились 6 604 малыша. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Набережных Челнов с каждым годом все больше в больше меняют свои приоритеты в том, что касается родительства. Если в 2007 году 61% новорожденных были первенцами, то в 2021 году большинство младенцев (41%) - вторые дети в семьях, заявили в местном управлении ЗАГС.

Отметим, что в 2021 году в татарстанском автограде на свет появились 6 604 малыша. В 72 семьях появились двойняшки, а также было три случая суррогатного материнства. Самой возрастной мамой города стала 51-летняя женщина.