Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 10:31

В 2021 году жители Набережных Челнов стали чаще заводить вторых детей

Самой возрастной мамой города стала 51-летняя женщина
Алина АЛМАКАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В 2021 году в татарстанском автограде на свет появились 6 604 малыша.

В 2021 году в татарстанском автограде на свет появились 6 604 малыша.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Набережных Челнов с каждым годом все больше в больше меняют свои приоритеты в том, что касается родительства. Если в 2007 году 61% новорожденных были первенцами, то в 2021 году большинство младенцев (41%) - вторые дети в семьях, заявили в местном управлении ЗАГС.

Отметим, что в 2021 году в татарстанском автограде на свет появились 6 604 малыша. В 72 семьях появились двойняшки, а также было три случая суррогатного материнства. Самой возрастной мамой города стала 51-летняя женщина.

0