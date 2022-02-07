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Происшествия7 февраля 2022 9:35

Казанец арестован по подозрению в убийстве сожительницы на улице Фучика

По версии следствия, мужчина сначала избил женщину, а после выбросил ее с балкона восьмого этажа
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Свою вину мужчина не признал.

Свою вину мужчина не признал.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летнего жителя Казани обвиняют в убийстве сожительницы. По версии следствия, 3 февраля пара распивала алкоголь в квартире друзей на улице Фучика, но в какой-то момент между ними произошла ссора. Находясь на балконе, подозреваемый сначала избил потерпевшую, а после выбросил ее из окна восьмого этажа. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Свою вину мужчина не признал, заявив правоохранителям, что лишь избил сожительницу. Сейчас он арестован. Устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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