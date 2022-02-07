СУ СКР по Татарстану: житель Менделеевска убил водителя, который не пропустил его во дворе

Преступление произошло в выходные на улице Бурмистрова. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ночью в субботу, 5 февраля, на улице Бурмистрова в Менделеевске был обнаружен автомобиль Toyota, в котором находилось тело 58-летнего мужчины. По подозрению в убийстве был задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 35-летний местный житель. Свою вину в преступлении он признал.

По версии следствия, потерпевший не уступил дорогу подозреваемому, когда тот вместе с супругой гулял во дворе. Тогда злоумышленник пнул иномарку по бамперу, из-за чего водитель вышел из салона. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой подозреваемый дважды ударил водителя ножом в грудь. Последний сел за руль, отъехал несколько метров и скончался.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.