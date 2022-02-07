Число выявленных в Татарстане случаев коронавируса перевалило за 56 тысяч

За последние сутки вирус в регионе подтвердился у 1 305 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 1 305 татарстанцев, 92 из которых - дети. Большинство зараженных - жители Казани (657 человек) и Набережных Челнов (278). Госпитализация накануне потребовалась 96 больным, сообщает в понедельник, 7 февраля, Минздрав республики.

С начала пандемии инфекцию выявили у 56 009 жителей региона, 40 459 из которых выздоровели, а 1 627 - скончались. Последними жертвами инфекции стали двое мужчин в возрасте 79 и 84 лет и две женщины в возрасте 83 и 86.

Первый компонент вакцины от вируса получили 2 416 412 татарстанцев, второй - 1 893 654. Ревакцинацию в республике прошли 205 425 человек.