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Общество7 февраля 2022 8:51

Казанцев просят посещать поликлиники после 12:00

Так, медики смогут оказать им помощь быстрее
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас большинство пациентов приходят к врачам в период с 7:30 до 11:00, из-за чего время ожидания приема увеличивается.

Сейчас большинство пациентов приходят к врачам в период с 7:30 до 11:00, из-за чего время ожидания приема увеличивается.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Управлении здравоохранения Казани посоветовали горожанам посещать поликлиники после 12:00, чтобы получить помощь быстрее. Дело в том, что сейчас большинство пациентов приходят к врачам в период с 7:30 до 11:00, из-за чего время ожидания приема увеличивается.

Напомним, несмотря на то, что в Татарстане временно приостановлено оказание плановой медпомощи, а также проведение диспансеризации и медосмотров, поликлиники республики работают даже по выходным.

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