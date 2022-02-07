Казанцев просят посещать поликлиники после 12:00

Сейчас большинство пациентов приходят к врачам в период с 7:30 до 11:00, из-за чего время ожидания приема увеличивается. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Управлении здравоохранения Казани посоветовали горожанам посещать поликлиники после 12:00, чтобы получить помощь быстрее. Дело в том, что сейчас большинство пациентов приходят к врачам в период с 7:30 до 11:00, из-за чего время ожидания приема увеличивается.

Напомним, несмотря на то, что в Татарстане временно приостановлено оказание плановой медпомощи, а также проведение диспансеризации и медосмотров, поликлиники республики работают даже по выходным.