Автоинспекторы Татарстана остановили иномарку с почти двумя килограммами наркотиков

Возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне на трассе М-7 в Татарстане автоинспекторы остановили Hyundai, за рулем которого был 52-летний житель Санкт-Петербурга. При проверке документов мужчина сильно нервничал и неохотно отвечал на вопросы, из-за чего было принято решение о досмотре водителя, его личных вещей и иномарки.

На заднем сиденье автомобиля был обнаружен и изъят черный пакет, в котором были свертки с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что изъятое, общей массой 1,9 тысячи грамма, является наркотиком.

- Установлено, что фигурант по указанию куратора Интернет-магазина забрал оптовую закладку с наркотическим средством в последующем должен был расфасовывать и оборудовать розничные тайники закладки, - сообщают в МВД республики. Возбуждено уголовное дело.