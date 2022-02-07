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Общество7 февраля 2022 8:12

За выходные в электротранспорте Казани выявили 27 пассажиров без QR- кодов

Контролерами было проверено 213 трамваев и троллейбусов и 21 вестибюль в метро
Алина АЛМАКАЕВА
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В общественном транспорте продолжают следить за соблюдением антиковидных мер.

В общественном транспорте продолжают следить за соблюдением антиковидных мер.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани продолжают действовать антиковидные меры, в том числе и в общественном транспорте. Так, за минувшие выходные в электротранспорте города пытались проехать 27 человек без QR-кодов о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании: 16 - в трамваях и троллейбусах, 11 - в метро.

Отметим, что всего контроллерами было проверено 213 единиц транспорта и 21 вестибюль в метро.

Утром в понедельник, 7 февраля, в электротранспорте Казани были выявлены еще 11 непривитых граждан. Еще 63 пассажира ехали без медицинских масок, хотя у 46 человек они имелись при себе.

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