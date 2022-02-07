Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем государственного герба республики

Герб Татарстана представляет собой изображение крылатого барса на фоне диска солнца.

7 февраля президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил местных жителей с Днем государственного герба республики. На своей соцстранице он выложил ролик, на котором "его юный помощник" Ислам рассказывает об истории создания и значении герба.

Отметим, что герб Татарстана, выполненных в цветах флага региона, представляет собой изображение крылатого барса с круглым щитом на боку, с приподнятой правой передней лапой на фоне диска солнца, помещённого в обрамление из татарского народного орнамента, в основании которого надпись «Татарстан». Крылья барса состоят из семи перьев, розетка на щите состоит из восьми лепестков.