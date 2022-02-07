Банк «Открытие»: в ближайшее время нефтяной рынок сохранит волатильность

Банк «Открытие»

Анна Морина, руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:

«Февральское заседание министерского комитета ОПЕК+ не преподнесло сюрпризов. Несмотря на то, что перед встречей цены на нефть продолжали держаться в коридоре $88,8-$89,5 за баррель марки Брент – высоком уровне для потребителей – нефтяной альянс в очередной раз предпочел придерживаться предварительных договоренностей. В результате в марте 2022 года на рынок от ОПЕК+ выйдет максимум 400 тысяч баррелей в день.

Очередной месяц ОПЕК отчитывается о повышенном нормативе выполнения соглашения. В январе, по данным Рейтерс, выполнение составило 118%. В среднем за 2021 год недопоставка нефти всеми участниками соглашения, включая страны не-ОПЕК, составляла 820 тысяч баррелей в день. Недоинвестирование в отрасль дает о себе знать. Ряд стран – Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт – могли бы быстро нарастить добычу, но тогда их доля в общей добыче альянса существенно вырастет. В то же то время Ангола, Конго, Нигерия и Экваториальная Гвинея никак не могут справиться даже с текущими объемами разрешенной добычи. В среднем за январь 2022 года они перевыполняли план по сокращению в 2-3 раза.

В России добыча нефти вместе с газовым конденсатом в январе, по предварительным данным, выросла только на 66 тысяч баррелей в сутки до 10,99 мбс, хотя квота только по нефти выросла на 105 тысяч баррелей в сутки. В феврале и марте разрешенный объем добычи для России будет увеличиваться чуть больше, чем на 100 тысяч баррелей в месяц.

На первой неделе февраля вышло много макростатистики и аналитики по нефти от ключевых агентств. Так, по отчету Управления энергетической информации (EIA) запасы сырой нефти по состоянию на 28 января снизились на 1 млн баррелей – до 415,1 млн баррелей – вместо ожидавшихся 1,5 млн баррелей. По состоянию на 28 января из-за холодной погоды, тормозящей бурение, производство нефти в США сократилось на 100 тыс. баррелей в сутки, составив 11,5 млн баррелей в сутки. Динамика запасов и производства нефти указывает на сниженную доступность сырой нефти на внутреннем американском рынке. Снегопады, обрушившиеся на центральные и северо-восточные регионы США, привели к взлету котировок нефти до $93,5 за баррель Брент в течение дня в пятницу.

Неожиданно позитивные данные об американском рынке труда – рост новых рабочих мест за январь 2022 года на 467 тысяч вместо ожидаемых 125 тысяч – с одной стороны могут повлиять на рост спроса на нефть и тем самым дополнительно поддерживать котировки, а с другой – повышают вероятность быстрого роста ставок в США и, соответственно, снижения долларовых цен сырьевых товаров.

На этой неделе мы ожидаем сохранения волатильности на нефтяном рынке. На фоне пониженных запасов и вероятных временных проблем с добычей нефти в США из-за погодных условий цены будут оставаться на высоком уровне $90-$95 за баррель. После нормализации поставок цены должны начать корректироваться в более комфортную для покупателей зону – $80-$85 за баррель Брент».

СПРАВКА

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