Шоу должно продолжаться. Прошел вечер памяти хореографа-постановщика Кабула Амонова

Фото: предоставлено пресс-службой

В КДК им. В. И. Ленина прошел вечер памяти «Show must go on», посвященный творчеству безвременно ушедшего руководителя театра танца КИУ «Mix Style», талантливого хореографа-постановщика, выпускника Казанского инновационного университета Кабула Амонова.

Все вырученные средства благотворительного концерта будут направлены в Фонд имени Анжелы Вавиловой.

Кабул Амонов известен во всей России. Он ставил номера для Государственного ансамбля песни и танца РТ, был наставником множества творческих коллективов республики. Под его руководством театр танца КИУ Mix Style стал одним из самых узнаваемых в стране, а его участники завоевали несметное количество наград. Кабул Амонов ушел от нас осенью 2021 года. Почтить память мастера собрались его друзья, коллеги и ученики.

Впервые Кабула Амонова заметили в Казанском инновационном университете. Он сразу показал себя как талантливый вокалист и хореограф, восславляющий в своем творчестве любовь к матери и отцу, родные места, стремление к духовному развитию и свободе.

Голос Кабула, его аудиосообщения сопровождали зрителей на протяжении всего вечера. У каждого, кто его знал, и даже у людей, мало с ним знакомых, по ходу концерта возникал его образ - доброго друга, заботливого сына, строгого, но справедливого учителя. Это был вечер без слез, а если слезы и были, то от радости узнавания знакомых интонаций.

На сцене выступили шоу-театр «Шарм», ансамбль танца «Казань», эстрадный балет «Экситон» (г. Ульяновск), Школа-студия «Танцоманiя» (г. Тверь), ансамбль эстрадного танца «Планета» (г. Йошкар-Ола), театр танца «Mix Style», хореографическая студия «Алишевец», хореографический коллектив «Акцент», шоу-балет Сrystal, народные артисты Татарстана Алина Шарипжанова, Илюса Хузина, Роман Плеханов, рок-группа «Прогульщики» и множество других танцевальных коллективов со всей России.

Фото: предоставлено пресс-службой

Концерт завершился выступлением коллектива КИУ «Mix Style». Под аккомпанемент рок-группы «Прогульщики» Mix Style представили красивую, эмоциональную, технически выверенную хореографию - последнюю прижизненную постановку мастера. Зал провожал коллектив КИУ стоячей овацией, которая длилась несколько минут.

Фото: предоставлено пресс-службой

Память о Кабуле будет жить долгие годы, пока его помнят его коллеги и ученики, а затем - их дети и внуки. А его коллектив «Mix Style» будет выступать и пополняться новыми поколениями участников.