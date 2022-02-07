АО «Чистопольский хлебозавод» выставлен на торги за 38,5 миллиона рублей

Заявки на участие в торгах принимаются до 7 марта. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, что АО «Чистопольский хлебозавод» выставлен на электронные торги. Здание предприятия площадью 239,4 квадратных метров и все сооружения на участке в 29,3 тысячи «квадрата» , а также участок по производству шоколадной глазури, кондитерский цех и оборудование (449 штук) оценивается минимум в 38,5 миллиона рублей.

Завод находится под обременением — залог в пользу «Татагропромбанка».

Заявки на участие в торгах принимаются до 7 марта, сообщает Российский аукционный дом.