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Общество7 февраля 2022 6:16

АО «Чистопольский хлебозавод» выставлен на торги за 38,5 миллиона рублей

Вместе с помещениями будет продано и оборудование предприятия
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Заявки на участие в торгах принимаются до 7 марта.

Заявки на участие в торгах принимаются до 7 марта.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, что АО «Чистопольский хлебозавод» выставлен на электронные торги. Здание предприятия площадью 239,4 квадратных метров и все сооружения на участке в 29,3 тысячи «квадрата» , а также участок по производству шоколадной глазури, кондитерский цех и оборудование (449 штук) оценивается минимум в 38,5 миллиона рублей.

Завод находится под обременением — залог в пользу «Татагропромбанка».

Заявки на участие в торгах принимаются до 7 марта, сообщает Российский аукционный дом.