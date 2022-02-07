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Общество7 февраля 2022 6:02

Набережные Челны стали лидером по среднему чеку за ЖКУ среди городов России

Татарстанский автоград обошел даже Москву и Санкт-Петербург
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Средний чек за ЖКУ в 2021 году в России составил 3,4 тысячи рублей, что на 237 рублей больше, чем годом ранее.

Средний чек за ЖКУ в 2021 году в России составил 3,4 тысячи рублей, что на 237 рублей больше, чем годом ранее.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По итогам 2021 года средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в Набережных Челнах составил 4,7 тысячи рублей. По этому показателю татарстанский автоград стал первым в России, обойдя Тюмень (3,9 тысячи рублей), Москву (3,5 тысячи рублей), Тольятти (3,4 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (2,8 тысячи рублей), говорится в исследовании банка Русский Стандарт.

Отметим, что средний чек за ЖКУ в 2021 году в стране составил 3,4 тысячи рублей, что на 237 рублей больше, чем годом ранее.

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