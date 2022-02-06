За сутки коронавирус подтвердился более чем у 1,2 тысячи татарстанцев

Госпитализация потребовалась 118 новым больным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане продолжает расти число ежедневно выявляемых случаев коронавируса. Так, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 1 201 человека, 79 из которых - несовершеннолетние. Большинство последних зараженных - жители Казани (477), Набережных Челнов (304), Нижнекамского (102) и Альметьевского (96) районов. Госпитализация потребовалась 118 новым больным, сообщает в воскресенье, 6 февраля, Минздрав республики.

С начала пандемии коронавирус выявили у 54 704 татарстанцев, 40 325 из которых уже выздоровели, а 1 623 - скончались. Очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте 35, 84 и 91 года и трое женщин в возрасте 64, 75 и 92 лет.

По последним данным, первый компонент вакцины от инфекции в регионе сделали 2,4 миллиона человек, второй - 1,9 миллиона. Ревакцинацию прошли более 200 тысяч местных жителей.