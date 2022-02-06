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Общество6 февраля 2022 12:09

Летом в Альметьевске состоится международный фестиваль кино

В мероприятии примут участие создатели лент, снятых в формате screenlife
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Часть фестиваля будет проходить оф-лайн, часть - он-лайн.

Часть фестиваля будет проходить оф-лайн, часть - он-лайн.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Летом 2022 года в Альметьевске состоится международный фестиваль кино, снятого в формате screenlife (формат киноповествования, при котором все, что видит зритель, происходит на экране компьютера, планшета или смартфона - ред.). Об этом ТАСС сообщил кинорежиссер Тимур Бекмамбетов.

Он признался, что организаторы хотели провести мероприятие в Силиконовой долине, но первыми на предложение откликнулись нефтяные компании, расположенные в Альметьевске.

Известно, что часть фестиваля будет проходить оф-лайн, часть - он-лайн.

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