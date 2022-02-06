Летом в Альметьевске состоится международный фестиваль кино

Часть фестиваля будет проходить оф-лайн, часть - он-лайн. Фото: Олег ЗОЛОТО

Летом 2022 года в Альметьевске состоится международный фестиваль кино, снятого в формате screenlife (формат киноповествования, при котором все, что видит зритель, происходит на экране компьютера, планшета или смартфона - ред.). Об этом ТАСС сообщил кинорежиссер Тимур Бекмамбетов.

Он признался, что организаторы хотели провести мероприятие в Силиконовой долине, но первыми на предложение откликнулись нефтяные компании, расположенные в Альметьевске.

Известно, что часть фестиваля будет проходить оф-лайн, часть - он-лайн.