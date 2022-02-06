7 февраля в регионе также прогнозируется небольшой снег, неустойчивый слабый ветер и гололед. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 18:00 воскресенья, 6 февраля до 11:00 следующего дня в Татарстане ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Об этом местных жителей заранее предупреждает Гидрометцентр республики.

Заметим, что 7 числа в регионе также прогнозируется небольшой снег, неустойчивый слабый ветер и гололед. Ночью будет от -7 до -12 градусов, днем - от -4 до -9, на западе до -12 градусов.