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Происшествия6 февраля 2022 13:03

Из горевшего в Лениногорске дома были спасены три человека

Еще 12 жильцов эвакуировались самостоятельно
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Пожар произошел поздно вечером 5 февраля на улице Кошевого.

Пожар произошел поздно вечером 5 февраля на улице Кошевого.

Фото: МЧС Татарстана

Около 22 часов в субботу, 5 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о пожара в доме №27 на улице Кошевого в Лениногорске. Прибывшие на место пожарные определили, что в отсутствии хозяев в одной из квартир на первом этаже загорелась кухня.

До прибытия сотрудников МЧС Татарстана из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек. Еще троих жильцов пожарным пришлось спасать при помощи специальных масок.

К 22:11 пожарным удалось локализовать горение, а еще через три минуты - ликвидировать его. Огонь повредил кухонную мебель и бытовую технику на площади порядка 4 квадратных метров.

Предварительная причина произошедшего - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.