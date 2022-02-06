Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 февраля 2022 9:13

В Набережных Челнах из-за неосторожного курения пострадал человек

Квартира, в которой находился мужчина, загорелась
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
ЧП произошло в доме №118 на проспекте Московский.

ЧП произошло в доме №118 на проспекте Московский.

Фото: МЧС Татарстана

Ночью на 6 февраля, на девятом этаже дома №118 на проспекте Московский в Набережных Челнах загорелась квартира. Прибывшие на место пожарные установили, что на площади порядка 15 квадратных метров горят мебель и вещи. В результате пожара пострадал 40-летний мужчина. С ожогами кистей он был госпитализирован в БСМП города.

- Сотрудники пожарной охраны спасли с восьмого этажа по лестничному маршу с помощью маски спасаемого 2 человек, - сообщает МЧС Татарстана.

Предварительная причина произошедшего – неосторожность при курении.

Площадь пожара составила порядка 15 квадратных метров.

Площадь пожара составила порядка 15 квадратных метров.

Фото: МЧС Татарстана

Горожанин получил ожоги кистей рук и был госпитализирован.

Горожанин получил ожоги кистей рук и был госпитализирован.

Фото: МЧС Татарстана

0