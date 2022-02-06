В Набережных Челнах из-за неосторожного курения пострадал человек

ЧП произошло в доме №118 на проспекте Московский. Фото: МЧС Татарстана

Ночью на 6 февраля, на девятом этаже дома №118 на проспекте Московский в Набережных Челнах загорелась квартира. Прибывшие на место пожарные установили, что на площади порядка 15 квадратных метров горят мебель и вещи. В результате пожара пострадал 40-летний мужчина. С ожогами кистей он был госпитализирован в БСМП города.

- Сотрудники пожарной охраны спасли с восьмого этажа по лестничному маршу с помощью маски спасаемого 2 человек, - сообщает МЧС Татарстана.

Предварительная причина произошедшего – неосторожность при курении.

Площадь пожара составила порядка 15 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана