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Общество6 февраля 2022 7:18

Выпускница казанского вуза стала бронзовым призером зимних Олимпийских игр-2022

Биатлонистка Ульяна Нигаматуллина бежала первый этап и завершила свой отрезок на пятом месте
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Нигаматуллина (крайняя справа на фото) выступала в составе команды, в которую также вошли: Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Фото: пресс-служба ПГУФКСиТ

Нигаматуллина (крайняя справа на фото) выступала в составе команды, в которую также вошли: Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Фото: пресс-служба ПГУФКСиТ

Накануне российские биатлонисты стали бронзовыми призерами зимних Олимпийских игр-2022, которые проходят сейчас в Пекине. В составе команды была выпускница Поволжского государственного университета спорта и туризма Ульяна Нигаматуллина. Она бежала первый этап и завершила свой отрезок на пятом месте.

Отметим, что победителями гонки стали норвежцы с результатом 1:06:45.6, вторыми – французы.

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