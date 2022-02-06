Выпускница казанского вуза стала бронзовым призером зимних Олимпийских игр-2022

Нигаматуллина (крайняя справа на фото) выступала в составе команды, в которую также вошли: Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Фото: пресс-служба ПГУФКСиТ

Накануне российские биатлонисты стали бронзовыми призерами зимних Олимпийских игр-2022, которые проходят сейчас в Пекине. В составе команды была выпускница Поволжского государственного университета спорта и туризма Ульяна Нигаматуллина. Она бежала первый этап и завершила свой отрезок на пятом месте.

Отметим, что победителями гонки стали норвежцы с результатом 1:06:45.6, вторыми – французы.