В Татарстане за сутки впервые выявили более тысячи случаев коронавируса

Шесть новых случаев болезни завозные, остальные - контактные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 1 105 татарстанцев, 89 из которых - несовершеннолетние. Большинство зараженных - жители Казани (416 человек), Набережных Челнов (321), Нижнекамского (99) и Альметьевского (57) районов. Госпитализация потребовалась 94 новым больным, сообщает в субботу, 5 февраля, местный Минздрав.

С начала пандемии в республике выявлено 53 503 случая инфекции. На сегодняшний день 40 197 заразившихся выздоровели, 1 617 - скончались. Последними жертвами вируса стали четверо женщин в возрасте 43, 52, 75 и 85 лет, а также 74-летний мужчина.

Первый компонент вакцины от коронавируса сделали 2 412 866 татарстанцев, второй - 1 891 236. Ревакцинацию в регионе прошли 200 020 человек.