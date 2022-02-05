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Происшествия5 февраля 2022 12:13

Пара отравилась неизвестным веществом на улице Главная в Дербышках

Инцидент произошел ночь с 4 на 5 февраля
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Не исключено, что люди могли пострадать от угарного газа.

Не исключено, что люди могли пострадать от угарного газа.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночью с 4 на 5 февраля в экстренные службы поступило сообщение об отравлении неизвестным веществом 27-летней женщины и 34-летнего мужчины в доме №70 по улице Главная в Дербышках. От госпитализации они отказались.

- По данным ООО «Газпром трансгаз Казань», газовые приборы в квартире исправны, тяга имеется. Причина происшествия устанавливается, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Напомним, вечером 4 февраля с отравлением были госпитализированы двое мужчин, женщина и два ребенка, проживавших в квартире одного из домов на улице Юбилейная в селе Высокая гора. Состояние троих из них, в том числе несовершеннолетних, оценивается как тяжелое.

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