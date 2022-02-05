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Общество5 февраля 2022 11:13

Минниханов об эпидситуации в Татарстане: «Система здравоохранения работает на пределе»

Многие медики Татарстана сейчас сами болеют коронавирусом - Минниханов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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По последним данным, в регионе свободны 2,4 тысячи из четырех тысяч коек для зараженных.

По последним данным, в регионе свободны 2,4 тысячи из четырех тысяч коек для зараженных.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом на медиков республики легла очень большая нагрузка. И это при том, что многие из них сейчас и сами болеют инфекцией.

- Система здравоохранения работает на пределе, - признался глава региона на традиционном совещании в Доме правительства Татарстана.

Укомплектованность больниц и поликлиник кадрами находится на постоянном контроле местных властей. По данным на субботу, 5 февраля, в республике свободны 2,4 тысячи из четырех тысяч коек для зараженных.

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