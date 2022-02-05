Минниханов об эпидситуации в Татарстане: «Система здравоохранения работает на пределе»

По последним данным, в регионе свободны 2,4 тысячи из четырех тысяч коек для зараженных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом на медиков республики легла очень большая нагрузка. И это при том, что многие из них сейчас и сами болеют инфекцией.

- Система здравоохранения работает на пределе, - признался глава региона на традиционном совещании в Доме правительства Татарстана.

Укомплектованность больниц и поликлиник кадрами находится на постоянном контроле местных властей. По данным на субботу, 5 февраля, в республике свободны 2,4 тысячи из четырех тысяч коек для зараженных.