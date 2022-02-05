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Происшествия5 февраля 2022 13:20

В Ульяновской области подростка подозревают в хищении автомобиля

Предварительно установлено, что парень отогнал легковушку в лесополосу, где снял отдельные ее части и элементы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Преступление произошло в Старомайнском районе.

Преступление произошло в Старомайнском районе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в полицию обратился житель поселка Старая Майна, заявивший, что неизвестные угнали его автомобиль - «ВАЗ-21102». Позже правоохранителям удалось обнаружить легковушку в лесополос в районе села Красная речка.

По подозрению в хищении машины был задержан 16-летний местный житель. Предварительно установлено, что ночью парень проник в салон «ВАЗа», завел его и отогнал в безлюдное место, где снял отдельные части и элементы автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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