В Ульяновской области подростка подозревают в хищении автомобиля

Преступление произошло в Старомайнском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в полицию обратился житель поселка Старая Майна, заявивший, что неизвестные угнали его автомобиль - «ВАЗ-21102». Позже правоохранителям удалось обнаружить легковушку в лесополос в районе села Красная речка.

По подозрению в хищении машины был задержан 16-летний местный житель. Предварительно установлено, что ночью парень проник в салон «ВАЗа», завел его и отогнал в безлюдное место, где снял отдельные части и элементы автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».