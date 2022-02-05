В результате ДТП на дороге «Чебоксары-Сурское» погибли три человека

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: МВД по Чувашии

Около 15:10 в пятницу, 4 февраля, на 30 километре автодороги «Чебоксары-Сурское» в Чебоксарском районе произошла авария с участием автомобилей Mitsubishi, «Лада» и Hyundai. По предварительным данным, водитель первой иномарки выехал на встречку, где столкнулся с отечественной легковушкой. Двигавшийся за «Ладой» Hyundai, пытаясь избежать удара, съехал с дороги.

Водитель и две пассажирки «Лады» скончались на месте ДТП.

- Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Признаков алкогольного опьянения у водителя Mitsubishi, следовавшего из Воронежской области в Марий Эл, нет, - сообщают в МВД по Чувашии.