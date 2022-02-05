Житель Ульяновской области, который пытался зарубить соседей топором, осужден на 9 лет

Приговор вступил в законную силу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Суд приговорил 46-летнего жителя Сенгилей к девяти годам колонии строго режима за покушение на убийство двух и более лиц. Установлено, что вечером 4 сентября 2021 года он, будучи пьяным, напал с топором на своих соседей - двух мужчин в возрасте 49 и 36 лет, а также 26-летнюю девушку. Злоумышленник пытался ударить их по головам, шеям и груди, но получил сопротивление.
По словам преступника, ему не понравилось, что соседи, отмечая день рождения, слишком громко включили музыку.
Приговор вступил в законную силу, сообщают в следственном управлении СКР по Ульяновской области.