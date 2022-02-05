Власти Казани лично проверят факт массового заболевания воспитанников детсада сальмонеллезом

Ранее проверку по данной информации от родителей начали в СУ СКР по Татарстану. Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, что в январе в казанский детсад №373 приходили сотрудники Роспотребнадзора Татарстана, которые не подтвердили наличии там острой кишечной инфекции - сальмонеллеза. Однако после в Управлении образования города стали поступать просьбы о повторной проверке учреждения, а также сообщения о массовом заболевании его воспитанников.

Сейчас Управление проводит собственную проверку, выясняет обстоятельства произошедшего и устанавливает виноватых.

- В обязательном порядке будут приняты меры по отношению к руководству детсада, допустившему возможные нарушения или не устранившему их в срок. Детский сад должен быть безопасным местом для детей! Такие ситуации недопустимы, - говорят в исполкоме столицы Татарстана.

Напомним, ранее доследственную проверку по информации о массовом заболевании детей начали в следственном управлении СКР по Татарстану.