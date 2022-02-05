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Происшествия5 февраля 2022 15:23

Заключенного из Чебоксар подозревают в дезорганизации деятельности колонии

По версии следствия, он толкнул одного из сотрудников учреждения
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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По предварительным данным, подозреваемому не понравился факт сопровождения его на прогулке.

По предварительным данным, подозреваемому не понравился факт сопровождения его на прогулке.

Фото: Тимур ХАНОВ

34-летнего заключенного ИК №1 в Чебоксарах подозревают в дезорганизации деятельности учреждения. По версии следствия, 20 января он два раза толкнул сотрудника колонии в грудь, отчего тот ударился о стену. Причиной такой агрессии стал тот факт, что подозреваемому не понравился факт сопровождения его на прогулке.

Сотрудник колонии пресек преступление, но уголовное дело в отношении заключенного все же было возбуждено. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает следственное управление СКР по Чувашии.

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