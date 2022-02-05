Заключенного из Чебоксар подозревают в дезорганизации деятельности колонии

По предварительным данным, подозреваемому не понравился факт сопровождения его на прогулке. Фото: Тимур ХАНОВ

34-летнего заключенного ИК №1 в Чебоксарах подозревают в дезорганизации деятельности учреждения. По версии следствия, 20 января он два раза толкнул сотрудника колонии в грудь, отчего тот ударился о стену. Причиной такой агрессии стал тот факт, что подозреваемому не понравился факт сопровождения его на прогулке.

Сотрудник колонии пресек преступление, но уголовное дело в отношении заключенного все же было возбуждено. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает следственное управление СКР по Чувашии.