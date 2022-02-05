В Марий Эл сразу два авто переехали мужчину, который лежал посреди дороги

Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 21:20 на шестом километре дороги «Пернянгаши – Сиухино – Троицкий Посад» 29-летний мужчина за рулем автомобиля KIA наехал на 41-летнего пешехода. По предварительным причинам, последний лежал посреди проезжей части, а водитель не заметил его из-за метели и того, что пешеход был заметен снегом.

После этого на мужчину наехал и 36-летний водитель автомобиля Mazda. От полученных трав пешеход скончался на месте.

- За прошедшие сутки автоинспекторами было пресечено более 160 нарушений ПДД. Задержан один водитель в состоянии опьянения, которому грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортным средство в состоянии опьянения, - сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.