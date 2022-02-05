В Татарстане трое взрослых и двое детей отравились неизвестным веществом

Женщина и двое маленьких детей находятся в тяжелом состоянии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в пятницу, 4 февраля, в экстренные службы поступило сообщение об отравлении неизвестным веществом семьи в одном из домов на улице Юбилейная в селе Высокая города. Пострадали пять человек: две девочки, одной из которых два года, а вторая - новорожденная, и трое взрослых: 26-летний и 44-летний мужчины и 23-летняя женщина.

Дети и женщина были госпитализированы в тяжелом состоянии, мужчины - в состоянии легкой степени тяжести. По предварительным данным, все они отравились угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.