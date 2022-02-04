В школах, техникумах и колледжах Ульяновской области дистанционное обучение продлили до 14 февраля

Дети не вернуться в классы еще в течение ближайших двух недель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дистанционном обучении учащиеся всех образовательных учреждений области – школ, техникумов и колледжей, должны были пробыть до 7 февраля включительно, но из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, гриппом и ОРВИ его продлили.

- Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, значительное увеличение заболевших среди детей. Поэтому было принято решение еще на неделю продлить дистанционное обучение во всех учебных заведениях области, - объяснил свое решение губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

В связи с этим в регионе так же до 14 февраля приостановлена деятельность физкультурно-спортивных организаций в части оказания услуг несовершеннолетним, в том числе это касается и их тренировочного процесса в очном формате. Такой же запрет введен и в учреждениях культурно-досугового типа – секции и кружки отменены.

- Школьникам, которым для занятий требовались компьютеры, они были выданы в учебных заведениях на заявительной основе. Такая практика будет продолжена. Всего передано более 600 компьютеров и ноутбуков. Кроме того, будет продолжена выдача проднаборов для тех, кто получает льготное питание в школах, - в свою очередь заявила и.о. главы Минпросвещения области Наталья Семенова.