В Мамадышском районе Татарстана приостановили работу ледовой переправы через Каму

Переправа прекратила работать 4 февраля. Фото: из архива МЧС Татарстана

С этой пятницы, 4 февраля, приостановлена работа ледовой переправы на реке Кама в Мамадышском районе по направлению село Соколка - село Новый Закамский, сообщает МЧС Татарстана.

Там же отметили, что это временная мера. Напомним, по данной переправе может проехать транспорт с допустимой массой до 3,5 тонн.

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