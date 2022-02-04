Из-за эпидситуации с коронавирусом, гриппом и ОРВИ в Татарстане закрыли 10 школ

Такое разобщение детей должно прервать цепочку заболеваний среди детей в классах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На разобщение сейчас в республике выведены классы в 366 школах и это уже меньше чем было 2 февраля – тогда речь шла о 371 классе. Но в итоге, чтобы избежать большого количества заболевших коронавирусом, гриппом и ОРВИ полностью закрыты на разобщение пришлось закрыть 10 школ.

- Это 2 школы – в Актанышском, 2 школы – в Мензелинском, 4 – в Лаишевском, 1 школа – в Тетюшском и 1 школа – в Тукаевском районах, - сообщили в Минобразования Татарстана.

В ведомстве также пояснили, что разобщение предполагает, что учащиеся не будут контактировать друг с другом, и это повлияет на распространение вируса в классах.