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Политика4 февраля 2022 14:36

Построенный в Казани с нуля первый Ту-160М Минобороны РФ получит в конце второго квартала 2022 года

Это на год раньше, чем планировалось изначально
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Прежде чем самолет примут на вооружение. он пройдет еще ряд испытаний. Фото: president.tatarstan.ru

Прежде чем самолет примут на вооружение. он пройдет еще ряд испытаний. Фото: president.tatarstan.ru

В эту пятницу вовремя своего рабочего визита на Казанский авиационный завод глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что первый построенный в столице Татарстана с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М будет передан заказчику – Минобороны РФ, уже в конце второго квартала 2022 года. И это при том, что поставка самолета ведомству изначально планировалась в конце 2023 года.

Отметим, что после передачи военным Ту-160М пройдет еще ряд испытаний и только после них будет принят на вооружение.

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