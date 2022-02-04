Жителя Чебоксар приговорили к 13 годам колонии за смерть отца

Мужчина будет отбывать свое наказание в исправительном учреждении особого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летний житель Чебоксар был признан судом виновным по уголовной статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». За это мужчину приговорил к 13 годам колонии особого режима, сообщили в следственном комитете Чувашии.

- Осужденный ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления. В момент совершения нового особо тяжкого преступления он находился под административным надзором, - отметили в ведомстве.

Было доказано, что днем 16 сентября в квартире, где мужчина проживал с родителями, у него возникал ссора с 63-летним отцом. Конфликт возник на почве личных неприязненных отношений. В ходе скандала осужденный жестоко избил родителя, в том числе нанес ему удары ногами в голову. В результате полученных травм потерпевший скончался.