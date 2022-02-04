В школах Татарстана 5 февраля вместо уроков организуют мероприятия на свежем воздухе

Это могут быть и спортивные мероприятия на территории около самих школ. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В эту субботу, 5 февраля, Минобразования Татарстана рекомендовало всем школам провести вместо уроков в классе занятия с детьми на открытом воздухе. Это могут быть как спортивные, так и культурно-познавательные акции около зданий образовательных учреждений.

- За выходные в школах проведут генеральные уборки и обеззараживание при помощи бактерицидных ламп, - объяснили рекомендацию в ведомстве.

Отметим, что также в республике по учебному плану для первоклассников объявлены дополнительные каникулы, которые пройдут с 7 по 12 февраля. Мероприятия для них тоже рекомендовано провести на свежем воздухе. Кроме того, за каникулы дети смогут посетить театры и музеи, а также исторический парк «Россия - моя история». А непосредственно 7 февраля первоклассникам покажут мастер-класс музыканты Государственного симфонического оркестра в рамках проекта «Волшебные струны оркестра», в ЦДТ «Молодость» пройдут городские соревнования по запуску бумажных самолетов «Спасибо за чистое небо».