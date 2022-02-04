Смертельная авария на трассе в Марий Эл оказалась массовой

Два человека погибли, один - пострадал. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

В Госавтоинспекции Марий Эл рассказали подробности смертельной аварии, которая произошла на 64 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в Звениговском районе 4 февраля. Оказалось, что участниками ДТП были не две, а три машины - легковушка KIA, грузовик Hino и фургон ВИС-234900.

По предварительным данным, 40-летняя женщина за рулем первого авто не учла погодные условия и выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом, после чего с ним же столкнулся фургон.

Водитель и пассажир KIA от полученных травм скончались на месте. Водитель грузовика обратился за медицинской помощью.