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Происшествия4 февраля 2022 13:28

Смертельная авария на трассе в Марий Эл оказалась массовой

Стали известны подробности трагедии, произошедшей днем 4 февраля в Звениговском районе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Два человека погибли, один - пострадал. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Два человека погибли, один - пострадал. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

В Госавтоинспекции Марий Эл рассказали подробности смертельной аварии, которая произошла на 64 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в Звениговском районе 4 февраля. Оказалось, что участниками ДТП были не две, а три машины - легковушка KIA, грузовик Hino и фургон ВИС-234900.

По предварительным данным, 40-летняя женщина за рулем первого авто не учла погодные условия и выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом, после чего с ним же столкнулся фургон.

Водитель и пассажир KIA от полученных травм скончались на месте. Водитель грузовика обратился за медицинской помощью.

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