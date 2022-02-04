Житель Чувашии, который сбил ребенка на "зебре", приговорен к 1,5 годам колонии

В 2013 году мужчина уже был судим за аналогичное преступление.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Новочебоксарска, который 13 мая 2021 года сбил ребенка на улице Винокурова, приговорен к полутора годам колонии. Напомним, девятилетний мальчик переезжал дорогу по "зебре" на самокате, когда на него наехал автомобиль Chevrolet. В результате ДТП здоровью школьника был причинен тяжкий вред.
Свою вину 35-летний водитель иномарки признал и возмутил семье потерпевшего ущерб.
Отметим, что в 2013 году мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Полтора года после выхода из тюрьмы он не сможет сесть за руль.