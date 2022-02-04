В Казани мужчина распылил аэрозоль в глаза пассажира такси и скрылся

Полицию и медиков на место происшествия вызвал таксист. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани задержали 26-летнего подозреваемого в нападении на пассажира такси. Инцидент произошел ночью 2 февраля на улице Гладилова. Тогда неизвестный мужчина вышел из салона автомобиля BMW, подошел к такси марки «Лада», распылил аэрозоль в глаза сидящему там парню и скрылся.

Полицию и медиков на место происшествия вызвал таксист. Пострадавший получил ожог роговицы обоих глаз.

Правоохранители обнаружили тот самый автомобиль BMW на улице Базарная. Вскоре ими была установлена личность его владельца. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.