В Татарстане от коронавируса «Спутником М» привился 701 ребенок

В регион поступило 2 880 доз «Спутника М». Фото: Олег ЗОЛОТО

Первую прививку от коронавируса двухкомпонентной вакцины для подростков «Спутник М» в республике уже получил 701 ребенок, сообщил 4 февраля на пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков. Напомним, в регион поступило 2 880 доз «Спутника М», в котором специально для детей содержание активных снизили в пять раз.

Всего же, по данным Минздрава Татарстана на 4 февраля, от коронавируса привито 2 409 864 жителя республики – это 79,1% от всего населения региона. Из них второй компонент вакцины получили 1 891 236 человек, а ревакцинацию прошли 199 тысяч человек.