В Татарстане из-за непогоды на трассах ограничили движение автобусов и грузовиков

Ограничение начало действовать с 14.00 4 февраля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 4 и 5 февраля в республике ожидается сильный снегопад и метель с ухудшением видимости, а также ветер с порывами до 18 м/с, гололедица и снежные заносы на дорогах.

- В связи с этим на территории республики в целях соблюдения безопасности вводится ограничение на движение автобусов, а также грузовиков на дорогах федерального значения. Оно вводится с 14.00 4 февраля и будет действовать до улучшения погодных условий, - сообщили в МВД Татарстана.

В свою очередь ГИБДД республики призывает водителей не выезжать без крайней нужды выезжать в такое ненастье за пределы населенных пунктов.

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