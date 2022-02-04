В Татарстане, несмотря на приостановку плановой медпомощи, поликлиники все же будут работать

Оказание плановой медпомощи было приостановлено из-за сложной эпидобстановки в регионе.

В эту пятницу, 4 февраля, ан заседании оперативного штаба Татарстана по борьбе с распространением коронавируса было принято решение, что республиканские поликлиники все же будут принимать пациентов, но только лишь по субботам и воскресеньям.

Напомним, согласно приказа Минздрава Татарстана, до особого распоряжения, а именно до улучшения эпидситуации в регионе, было приостановлено оказание плановой медпомощи, медосмотры, диспансеризация и госпитализация людей старше 65 лет из сел.

Медпомощь, как и прежде, продолжают получать пациенты, заболевания которых включены в перечень социально значимых заболеваний или заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также призывники, беременные и граждане, отсрочка медпомощи у которых может повлечь ухудшение состояние и угрозу жизни.

Вместе с тем, медосмотры продолжают проходить работники, которые имеют дело с вредным или опасным производством, а также те сотрудники, у которых в обязательном порядке проводятся предварительные и периодические медосмотры.