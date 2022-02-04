В ковидных госпиталях Татарстана свободными остаются 13,6% коек

Сейчас в республике развернуто 4 057 коек для больных коронавирусом

На сегодня в республике работает 56 временных ковидных госпиталей, в которых было развернуто 4 057 коек для больных коронавирусом. Свободными из них остаются 549, то есть 13,6%, сообщил в эту пятницу во время пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

При этом, по его словам, ведомство не видит никаких проблем с заполняемостью коечного фонда – в республике готовы, если надо, открыть новые временные ковидные госпитали и развернуть в них дополнительные койки. Пока же в Татарстане из-за «омикрона» наблюдается меньшее количество госпитализаций, чем при распространении штамма «дельта».

Но, несмотря на то, что большинство зараженных сейчас переносит коронавирус в легкой форме, эпидситуация в регионе по-прежнему остается напряженной.