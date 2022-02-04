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Общество4 февраля 2022 12:31

В Чувашии прививку от коронавируса сделали более 400 подростков

В республике остается еще 533 дозы вакцины «Спутник М»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Защитить себя от тяжелого течения болезни могут дети в возрасте от 12 до 17 лет.

Защитить себя от тяжелого течения болезни могут дети в возрасте от 12 до 17 лет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на 4 февраля прививку от коронавируса сделали 427 подростков из Чувашии. Ранее в республику поступило 960 доз вакцины «Спутник М», которая может защитить от тяжелого течения болезни несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.

По словам главы региона Олега Николаева, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость детей в регионе выросла в 5,2 раза. Поэтому школьников Чебоксар и Новочебоксарска было решено оставить на дистанционном обучении до 13 февраля.

Заметим, что с начала пандемии в Чувашии выявили 55 622 случая коронавируса, в том числе 992 - за минувшие сутки. Госпитализация накануне потребовалась 182 зараженным.

На сегодняшний день 44 256 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 4 220 - скончались.

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