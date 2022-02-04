В Чувашии прививку от коронавируса сделали более 400 подростков

Защитить себя от тяжелого течения болезни могут дети в возрасте от 12 до 17 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на 4 февраля прививку от коронавируса сделали 427 подростков из Чувашии. Ранее в республику поступило 960 доз вакцины «Спутник М», которая может защитить от тяжелого течения болезни несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.

По словам главы региона Олега Николаева, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость детей в регионе выросла в 5,2 раза. Поэтому школьников Чебоксар и Новочебоксарска было решено оставить на дистанционном обучении до 13 февраля.

Заметим, что с начала пандемии в Чувашии выявили 55 622 случая коронавируса, в том числе 992 - за минувшие сутки. Госпитализация накануне потребовалась 182 зараженным.

На сегодняшний день 44 256 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 4 220 - скончались.