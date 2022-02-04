В результате столкновения с грузовиком на трассе в Марий Эл погибли два человека

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречку, где и произошло ДТП. Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 4 февраля, на трассе в Звениговском районе столкнулись легковушка KIA и грузовик. По предварительным данным, водитель первого авто не учел сложные погодные условия и выехал на встречную полосу, где и произошла авария.

В результате ДТП погибли как сам водитель KIA, так и его пассажир.

- На месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели, медики, следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются, - сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.