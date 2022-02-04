Пропавшую в Ульяновске школьницу нашли живой

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Ульяновской области завершились поиски 13-летней школьницы, которая пропала в четверг, 3 февраля. Девочка найдена живой, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Где она была все это время, и почему не выходила на связь с близкими, не уточняется.

Заметим, что в 2021 году "Лиза Алерт" в Ульяновской области приняло 433 заявки о пропавших людях, 359 из которых впоследствии были найдены живыми, 45 - погибшими. Также волонтерам регионе удалось установить личности пяти гражданам, а также найти родных еще восьми людям.