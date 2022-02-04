Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 февраля 2022 10:35

В КГМУ после служебной проверки по сообщению об оскорблении студентов расторгли контракт с преподавателем

Поводом стало заявление одной из учащихся университета
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В вузе в связи с произошедшим также были разработаны меры по предупреждению подобных ситуаций в отношении студентов.

В вузе в связи с произошедшим также были разработаны меры по предупреждению подобных ситуаций в отношении студентов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казанском государственном медицинском университете (КГМУ) свою работу завершила специальная комиссия. Ее члены проводили служебную проверку по сообщению в соцсетях одной из студенток. Девушка заявляла, что во время экзамена по гистологии преподаватель начала оскорблять девушек-студенток, в том числе и нелестно отзываться об их умственных способностях и внешнем виде.

В итоге, из сообщений пресс-службы КГМУ следует, что трудовые отношения с обвиненным преподавателем были прекращены, а также разработаны меры по предупреждению подобных ситуаций в отношении студентов.

0