В КГМУ после служебной проверки по сообщению об оскорблении студентов расторгли контракт с преподавателем

В вузе в связи с произошедшим также были разработаны меры по предупреждению подобных ситуаций в отношении студентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казанском государственном медицинском университете (КГМУ) свою работу завершила специальная комиссия. Ее члены проводили служебную проверку по сообщению в соцсетях одной из студенток. Девушка заявляла, что во время экзамена по гистологии преподаватель начала оскорблять девушек-студенток, в том числе и нелестно отзываться об их умственных способностях и внешнем виде.

В итоге, из сообщений пресс-службы КГМУ следует, что трудовые отношения с обвиненным преподавателем были прекращены, а также разработаны меры по предупреждению подобных ситуаций в отношении студентов.