В 2022 году в Казани отремонтируют часть улицы Фатыха Амирхана

Дорожники уложат верхний слой асфальта, а также заменят старые дорожные знаки и пешеходные ограждения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, что в 2022 году в Казани отремонтируют 1,7 километра улицы Фатыха Амирхана - участок от улицы Маршала Чуйкова до улицы Михаила Миля. Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожники уложат верхний слой асфальта, а также заменят старые дорожные знаки и пешеходные ограждения, сообщает Минтранспорта Татарстана.

Всего же в текущем году в городе планируется отремонтировать 33,9 километра улично-дорожной сети, что позволит привести в нормативное состояние 83% дорог.