Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 февраля 2022 10:14

В 2022 году в Казани отремонтируют часть улицы Фатыха Амирхана

Речь идет об участке от улицы Маршала Чуйкова до улицы Михаила Миля
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дорожники уложат верхний слой асфальта, а также заменят старые дорожные знаки и пешеходные ограждения.

Дорожники уложат верхний слой асфальта, а также заменят старые дорожные знаки и пешеходные ограждения.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, что в 2022 году в Казани отремонтируют 1,7 километра улицы Фатыха Амирхана - участок от улицы Маршала Чуйкова до улицы Михаила Миля. Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожники уложат верхний слой асфальта, а также заменят старые дорожные знаки и пешеходные ограждения, сообщает Минтранспорта Татарстана.

Всего же в текущем году в городе планируется отремонтировать 33,9 километра улично-дорожной сети, что позволит привести в нормативное состояние 83% дорог.

0