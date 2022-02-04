В Казани пропал 93-летний пенсионер

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Казани начались поиски 93-летнего Афраима Колова, который перестал выходить на связь с близкими еще 14 января. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Афраим Омерович ростом около 158 сантиметров имеет нормальное телосложение и седые волосы. На момент пропажи на нем была темно-зеленая куртка, темно-коричневые штаны и черные ботинки и шапка.

Пенсионер носит очки. Всех, кто видел этого мужчину, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.