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Происшествия4 февраля 2022 12:20

В Казани пропал 93-летний пенсионер

О местонахождении Афраима Колова не известно ничего с 14 января
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Казани начались поиски 93-летнего Афраима Колова, который перестал выходить на связь с близкими еще 14 января. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Афраим Омерович ростом около 158 сантиметров имеет нормальное телосложение и седые волосы. На момент пропажи на нем была темно-зеленая куртка, темно-коричневые штаны и черные ботинки и шапка.

Пенсионер носит очки. Всех, кто видел этого мужчину, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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