Лидеру ОПГ «29-й комплекс» Адыгану Саляхову скостили срок всего на два дня

Изначально он просил суд скостить ему срок на три месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 февраля Верховный суд Татарстана вынес решение по апелляции лидера ОПГ «29-й комплекс» Адыгану Саляхову, который отбывает сейчас в колонии строгого режима 25-летний срок за убийства, вымогательства и похищения людей (Был осужден в 2006 году – Ред.).

Саляхов просил скостить ему наказание на три месяца с момента задержания его по другому уголовному делу, которое было прекращено в связи с амнистией. В итоге суд удовлетворил его прошение, но лишь частично. Срок скостили всего на два дня и то из-за ошибки при вручении мужчине постановления.

Напомним, о Саляхове заговорили снова, когда при оспаривании ареста ректора КФУ Ильшата Гафурова в Мосгорсуде прозвучала информация, что к делу приобщены показания лидера ОПГ «29-й комплекс». К слову, Гафурова тогда оставили под стражей.