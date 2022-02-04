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Происшествия4 февраля 2022 10:00

Лидеру ОПГ «29-й комплекс» Адыгану Саляхову скостили срок всего на два дня

Приговоренный к 25 годам колонии мужчина подал апелляцию в Верховный суд Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Изначально он просил суд скостить ему срок на три месяца.

Изначально он просил суд скостить ему срок на три месяца.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 февраля Верховный суд Татарстана вынес решение по апелляции лидера ОПГ «29-й комплекс» Адыгану Саляхову, который отбывает сейчас в колонии строгого режима 25-летний срок за убийства, вымогательства и похищения людей (Был осужден в 2006 году – Ред.).

Саляхов просил скостить ему наказание на три месяца с момента задержания его по другому уголовному делу, которое было прекращено в связи с амнистией. В итоге суд удовлетворил его прошение, но лишь частично. Срок скостили всего на два дня и то из-за ошибки при вручении мужчине постановления.

Напомним, о Саляхове заговорили снова, когда при оспаривании ареста ректора КФУ Ильшата Гафурова в Мосгорсуде прозвучала информация, что к делу приобщены показания лидера ОПГ «29-й комплекс». К слову, Гафурова тогда оставили под стражей.

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