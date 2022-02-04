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Происшествия4 февраля 2022 9:46

Метель стала причиной смертельной аварии в Бавлинском районе

Там столкнулись автомобили «Лада» и Toyota
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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От полученных травм скончался водитель отечественной легковушки.

От полученных травм скончался водитель отечественной легковушки.

Фото: МВД по РТ

В четверг, 3 февраля, когда в Татарстане бушевала метель, на трассе в Бавлинском районе произошла смертельная авария. По предварительным данным, 55-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость в условиях плохой видимости и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Toyota.

От полученных травм водитель отечественной легковушки скончался, сообщает МВД республики.

Напомним, вечером того же дня в регионе произошло еще одно смертельное ДТП - на трассе недалеко от микрорайона Урсала в Альметьевском районе. В результате столкновения с «КАМАЗом» там погиб 34-летний водитель Volkswagen.

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