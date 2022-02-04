Коронавирус подтвердился еще у 996 жителей Татарстана, 79 из которых - дети

С начала пандемии в республике выявили 52 398 случаев инфекции. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки коронавирус выявился у 996 татарстанцев, 79 из которых - несовершеннолетние. Большинство зараженных - жители Казани (482 человека), Набережных Челнов (208), Альметьевского (78) и Нижнекамского (75) районов. Госпитализация потребовалась 73 новым больным, сообщает в пятницу, 4 февраля, Минздрав республики.

С начала пандемии коронавирусом заболели 52 398 жителей региона, 39 914 из которых выздоровели, а 1 612 - скончались. Накануне подтвердились семь летальных случаев инфекции. Очередными жертвами болезни стали шесть женщин в возрасте 69, 70, 71, 80, 81 и 88 лет, а также 78-летний мужчина.

Первый компонент вакцины от коронавируса сделали 2 409 864 татарстанца, второй - 1 891 236. Ревакцинацию в регионе прошли 199 тысяч человек.