Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье4 февраля 2022 9:33

Коронавирус подтвердился еще у 996 жителей Татарстана, 79 из которых - дети

13 последних случаев заражения - завозные
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
С начала пандемии в республике выявили 52 398 случаев инфекции.

С начала пандемии в республике выявили 52 398 случаев инфекции.

Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки коронавирус выявился у 996 татарстанцев, 79 из которых - несовершеннолетние. Большинство зараженных - жители Казани (482 человека), Набережных Челнов (208), Альметьевского (78) и Нижнекамского (75) районов. Госпитализация потребовалась 73 новым больным, сообщает в пятницу, 4 февраля, Минздрав республики.

С начала пандемии коронавирусом заболели 52 398 жителей региона, 39 914 из которых выздоровели, а 1 612 - скончались. Накануне подтвердились семь летальных случаев инфекции. Очередными жертвами болезни стали шесть женщин в возрасте 69, 70, 71, 80, 81 и 88 лет, а также 78-летний мужчина.

Первый компонент вакцины от коронавируса сделали 2 409 864 татарстанца, второй - 1 891 236. Ревакцинацию в регионе прошли 199 тысяч человек.

0